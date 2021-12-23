Оппозиционер Сергей Тихановский обжаловал приговор
Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский и его защита обжаловали приговор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката оппозиционера Виктора Мацкевича.
Мацкевич отметил, что в дальнейшем защита будет действовать согласно решению апелляционной инстанции.
14 декабря Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Ещё пять человек суд приговорил к 14-16 годам лишения свободы по этому же делу, а также взыскал около $1 млн компенсации за преступления.
Сергей Тихановский планировал баллотироваться на пост президента в 2020 году, но не смог зарегистрироваться, так как избирательная комиссия ему отказала.
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