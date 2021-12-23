Оппозиционер Сергей Тихановский обжаловал приговор

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский и его защита обжаловали приговор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката оппозиционера Виктора Мацкевича.

Мацкевич отметил, что в дальнейшем защита будет действовать согласно решению апелляционной инстанции.