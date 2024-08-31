Столтенберг заявил о непричастности НАТО к атаке ВСУ на Курскую область

По словам генсека, Киев не обсуждал с блоком заранее свои планы нападения на Курскую область.

«В этом отношении НАТО не играла никакой роли», — подчеркнул Столтенберг.

При этом он назвал российских военных, технику и базы «законными целями». В то же время генсек НАТО признал, что действия ВСУ связаны с рисками, но это «решение Украины, как защитить себя».

Между тем экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что вторжение украинских военных в Курскую область может привести к началу третьей мировой войны.

