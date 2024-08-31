Столтенберг заявил о непричастности НАТО к атаке ВСУ на Курскую область
НАТО непричастна к атаке украинских войск на Курскую область. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.
По словам генсека, Киев не обсуждал с блоком заранее свои планы нападения на Курскую область.
«В этом отношении НАТО не играла никакой роли», — подчеркнул Столтенберг.
При этом он назвал российских военных, технику и базы «законными целями». В то же время генсек НАТО признал, что действия ВСУ связаны с рисками, но это «решение Украины, как защитить себя».
Между тем экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что вторжение украинских военных в Курскую область может привести к началу третьей мировой войны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru