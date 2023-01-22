В США заявили о сложностях с установкой новых потолков цен на нефть России
Власти Соединенных Штатов признали, что установка новых потолков цен на нефтепродукты из России оказалась сложной задачей и есть вероятность, что все пойдет не по плану, сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.
«Всегда есть риск, что что-то пойдет не по плану, но мы внимательно изучили эти рынки и верим, что нам удастся создать набор ограничений, который окажет тот же эффект, которого мы достигли с потолком цен на нефть», — заявила она.
По ее словам, необходимо сохранить поставки российского дизельного топлива, а также быть готовым к внесению корректировок в санкции.
Ранее экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, страна не может восполнить свои запасы доставкой нефти даже из других стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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