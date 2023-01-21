Бывший экономист МВФ Рогофф: Санкции превратят Россию в «гигантский Иран»
Россия из-за действия западных санкций испытает «невероятную бедность», заявил профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф, бывший главный экономист МВФ, во время выступления на форуме в Давосе.
По мнению экономиста, ситуацию в России можно описать как «гигантский Иран».
«Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия», — цитирует РБК Рогоффа.
Экономист не назвал конкретных причин ожидаемой им «невероятной бедности» в России.
Ранее в Японии отметили, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций, одной из причин устойчивости страны стал менталитет россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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