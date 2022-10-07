СМИ: США отказываются поставлять на Украину ракеты ATACMS для ударов по Крыму
США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения порядка 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на просьбы Киева. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов.
Отмечается, что чиновники США призвали Украину сосредоточиться на сражениях на востоке и юге, в частности, в районах Харькова и Херсона. Однако, в последнее время Киев усилил требования предоставить ему ракеты ATACMS, чтобы бить по удаленным целям, включая Крым. Согласно данным издания, нежелание администрации США предоставлять такие ракеты отражает глубокий спор о том, как поддержать Украину, не рискуя более широким конфликтом с Россией.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что поставки Киеву со стороны Соединенных Штатов баллистических ракет ATACMS дальностью до 300 километров могут привести к прямому втягиванию Вашингтона в военный конфликт с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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