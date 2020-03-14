Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса

В США вводится режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, сообщает Интерфакс.

По словам Трампа, введение режима ЧС даст возможность ведомствам страны направить до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях. Также он отметил, что это позволит увеличить быстроту и безопасности проведения тестов на инфекцию.

Кроме того, Трамп подчеркнул правильность своего решения о введении запрета на авиасообщение со странами Евросоюза. Напомним, после введения запрета 12 марта порядка 10% потеряли основные американские индексы.



Ранее в четверг представитель министерства иностранных день Китая Чжао Лицзянь выразил мнение, что военные США могли завести коронавирус в город Ухань.

