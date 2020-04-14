США намерены выяснить причину появления и распространения COVID-19

Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам собирается провести крупное расследование причин появления и распространения COVID-19, а также выяснить роль КНР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом. Как пишет издание Politico, об этом заявил председатель комитета сенатор Рон Джонсон.

Он подчеркнул, что комитет намерен установить, по какой причине Соединенные Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии, изучить реакцию ВОЗ на происходящее, а также определить, как вирус изначально распространился в Китае – была ли передача от животного к человеку или источник нужно искать в лаборатории в Китае, подчеркивает Газета.ру.

В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в будущем необходимо найти виновного в пандемии нового типа коронавируса COVID-19. При этом политик уже заявил, что Китай своевременно не предоставил информацию о вспышке эпидемии, отмечает Свободная пресса.