США намерены выяснить причину появления и распространения COVID-19
Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам собирается провести крупное расследование причин появления и распространения COVID-19, а также выяснить роль КНР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом. Как пишет издание Politico, об этом заявил председатель комитета сенатор Рон Джонсон.
Он подчеркнул, что комитет намерен установить, по какой причине Соединенные Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии, изучить реакцию ВОЗ на происходящее, а также определить, как вирус изначально распространился в Китае – была ли передача от животного к человеку или источник нужно искать в лаборатории в Китае, подчеркивает Газета.ру.
В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в будущем необходимо найти виновного в пандемии нового типа коронавируса COVID-19. При этом политик уже заявил, что Китай своевременно не предоставил информацию о вспышке эпидемии, отмечает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что в России ситуация с распространением коронавирусной инфекции пошла не по оптимистичному сценарию. Об этом заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она напомнила, что увеличение количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в разных странах происходило неравномерно. В частности, в Соединенных Штатах на это ушло 6 дней, в Германии, Италии и Испании — восемь, в Австрии — 15 дней, а в России — 12 дней. При этом дистанцию от 10-тысячного до 100-тысячного пациента с COVID-19 пять стран прошли в среднем за 15–18 дней. А это, по словам эксперта, страшно.
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН согласился с оценкой ситуации в России, которую дала Лариса Попович, и выразил надежду, что Россия в борьбе с коронавирусом пойдёт по пути Германии, избегая ошибок США.
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