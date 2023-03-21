США: КНР «использует» встречу в Москве для перемирия на Украине
Власти Соединенных Штатов обеспокоены тем, что китайский лидер Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого выступает Вашингтон, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, США считают неприемлемым прекращение огня без отвода войск России. Кирби отметил, что это будет означать «ратификацию российской оккупации», что позволит Москве закрепиться на своих позициях и «заново начать войну», когда настанет более подходящее для РФ время.
Политик призвал китайского лидера Си Цзиньпина добиваться вывода армии России с территории Украины.
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