США: КНР «использует» встречу в Москве для перемирия на Украине

Власти Соединенных Штатов обеспокоены тем, что китайский лидер Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого выступает Вашингтон, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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По его словам, США считают неприемлемым прекращение огня без отвода войск России. Кирби отметил, что это будет означать «ратификацию российской оккупации», что позволит Москве закрепиться на своих позициях и «заново начать войну», когда настанет более подходящее для РФ время.

Политик призвал китайского лидера Си Цзиньпина добиваться вывода армии России с территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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