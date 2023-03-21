Вашингтон призвал Си Цзиньпина добиваться вывода российских войск
Вашингтон призывает китайского лидера Си Цзиньпина добиваться вывода армии России с территории Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Он напомнил о китайской мирной инициативе по урегулированию ситуации в бывшей советской республике. В документе говорится об «уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран».
Российский лидер Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что у них будет возможность обсудить мирный план КНР по Украине.
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