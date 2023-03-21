Вашингтон призвал Си Цзиньпина добиваться вывода российских войск

Он напомнил о китайской мирной инициативе по урегулированию ситуации в бывшей советской республике. В документе говорится об «уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран».

Российский лидер Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что у них будет возможность обсудить мирный план КНР по Украине.

