США безвозмездно направят в Индию аппараты ИВЛ
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что страна направит в Индию на безвозмездной основе аппараты для искусственной вентиляции легких. Об этом американский лидер сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Трамп также отметил, что США совместно с Индией ведет разработку вакцины от коронавируса. Он выразил уверенность, что совместными усилиями "невидимый враг будет подавлен".
Накануне Трамп рассказал, что из-за коронавируса потерял двух своих близких друзей.
Отметим, что США является страной с наибольшим числом зарегистрированных заражений коронавирусом нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражений превышает 1,4 млн.
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