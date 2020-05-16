США безвозмездно направят в Индию аппараты ИВЛ

Трамп также отметил, что США совместно с Индией ведет разработку вакцины от коронавируса. Он выразил уверенность, что совместными усилиями "невидимый враг будет подавлен".

Накануне Трамп рассказал, что из-за коронавируса потерял двух своих близких друзей.

Отметим, что США является страной с наибольшим числом зарегистрированных заражений коронавирусом нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражений превышает 1,4 млн.

