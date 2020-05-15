Симоньян сравнила системы здравоохранения РФ и США
Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сравнила российскую и американскую системы здравоохранения на примере ситуации с COVID-19. В эфире телеканала «Россия-1» она заявила, что в нашей стран рекомендуется вызывать врача при первых симптомах ОРВИ, в то время, как американцев просят не беспокоить медперсонал, «пока совсем уже не начнешь умирать».
Также Маргарита Симоньян отметила, что в Соединенных Штатах в разы меньше врачей на душу населения, а скорую помощь жители не вызывают, потому что зачастую не могут себе позволить. Однако она добавила, что «лучшая в мире, в Америке и Германии, медицина — для обеспеченных людей. По качеству и уровню она блистательна.
«Массовой медицины, как у нас с советских времен, слава Богу, осталось, её просто нет», - подчеркнула главред RT.
При этом, по словам Симоньян, в России скорую можно ждать полчаса, есть очереди в поликлиниках, а санитарка может нахамить, но, по крайней мере людям «есть куда бежать».
Ранее НСН писала, что к августу число жертв COVID-19 в США может составить 147 тысяч человек. Такой прогноз дал директор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон, доктор Кристофер Мюррей. Специалист подчеркнул, что ранее ученые полагали, что США будут следовать новозеландской модели – она заключается в поддерживании поддерживать социального дистанцирования до тех пор, пока распространение коронавирусной инфекции не достигнет очень низкого уровня. Однако, как отметил Мюррей, этого не произошло.
Ранее институт предсказывал 134 тысяч смертей от COVID-19 в США, что было вдвое больше предыдущих прогнозов. Такой резкий рост специалисты связывали с ослаблением карантинных мер отмечает РЕН ТВ.
Между тем, по данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 15 мая, в Соединенных Штатах выявлено 1 417 889 зараженных коронавирусом.
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