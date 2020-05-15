Симоньян сравнила системы здравоохранения РФ и США

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сравнила российскую и американскую системы здравоохранения на примере ситуации с COVID-19. В эфире телеканала «Россия-1» она заявила, что в нашей стран рекомендуется вызывать врача при первых симптомах ОРВИ, в то время, как американцев просят не беспокоить медперсонал, «пока совсем уже не начнешь умирать».

Также Маргарита Симоньян отметила, что в Соединенных Штатах в разы меньше врачей на душу населения, а скорую помощь жители не вызывают, потому что зачастую не могут себе позволить. Однако она добавила, что «лучшая в мире, в Америке и Германии, медицина — для обеспеченных людей. По качеству и уровню она блистательна.

«Массовой медицины, как у нас с советских времен, слава Богу, осталось, её просто нет», - подчеркнула главред RT.

При этом, по словам Симоньян, в России скорую можно ждать полчаса, есть очереди в поликлиниках, а санитарка может нахамить, но, по крайней мере людям «есть куда бежать».