Трамп заявил о потере двух близких друзей из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично знает пятерых людей, скончавшихся из-за коронавируса, двое из которых были его близкими друзьями. Об этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая перед работниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания.
Трамп рассказал, что, как правило, через несколько дней после заражения ОРВИ или гриппом состояние человека улучшается, в ситуации с коронавирусом наоборот. По его словам, состояние его друзей постепенно ухудшалось.
Между тем, Трамп добавил, что состояние здоровье его друзей было не самой хорошей форме и имелся лишний вес.
Отметим, что США является страной с наибольшим числом зарегистрированных заражений коронавирусом нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражений превышает 1,4 млн.
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