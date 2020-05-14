Трамп заявил о потере двух близких друзей из-за коронавируса

Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая перед работниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания.

Трамп рассказал, что, как правило, через несколько дней после заражения ОРВИ или гриппом состояние человека улучшается, в ситуации с коронавирусом наоборот. По его словам, состояние его друзей постепенно ухудшалось.

Между тем, Трамп добавил, что состояние здоровье его друзей было не самой хорошей форме и имелся лишний вес.

Отметим, что США является страной с наибольшим числом зарегистрированных заражений коронавирусом нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражений превышает 1,4 млн.



