Трамп заявил о потере двух близких друзей из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично знает пятерых людей, скончавшихся из-за коронавируса, двое из которых были его близкими друзьями. Об этом сообщает Интерфакс.

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет сам по себе

Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая перед работниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания.

Трамп рассказал, что, как правило, через несколько дней после заражения ОРВИ или гриппом состояние человека улучшается, в ситуации с коронавирусом наоборот. По его словам, состояние его друзей постепенно ухудшалось.

Между тем, Трамп добавил, что состояние здоровье его друзей было не самой хорошей форме и имелся лишний вес.

Отметим, что США является страной с наибольшим числом зарегистрированных заражений коронавирусом нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражений превышает 1,4 млн.


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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
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