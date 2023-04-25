СМИ: Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию

Токио и Европейский союз выступили против предложения Вашингтона к станам G7 о полном запрете экспорта в Россию, сообщает Financial Times.

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Там считают, что подобные шаги невозможны. По сообщению двух чиновников, предложение о полном запрете экспорта было сделано на фоне недовольства США существованием системы, при которой Москва продолжает импортировать западные технологии.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если Европа запретит экспорт в Россию, то можно будет закупать необходимые товары у дружественных стран.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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