СМИ: Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию
25 апреля 202302:18
Токио и Европейский союз выступили против предложения Вашингтона к станам G7 о полном запрете экспорта в Россию, сообщает Financial Times.
Там считают, что подобные шаги невозможны. По сообщению двух чиновников, предложение о полном запрете экспорта было сделано на фоне недовольства США существованием системы, при которой Москва продолжает импортировать западные технологии.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если Европа запретит экспорт в Россию, то можно будет закупать необходимые товары у дружественных стран.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru