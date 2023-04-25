СМИ: Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию

Там считают, что подобные шаги невозможны. По сообщению двух чиновников, предложение о полном запрете экспорта было сделано на фоне недовольства США существованием системы, при которой Москва продолжает импортировать западные технологии.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если Европа запретит экспорт в Россию, то можно будет закупать необходимые товары у дружественных стран.

