СМИ: В США ответили на предложение Путина ввести на Украине внешнее управление

Американские власти отреагировали на предложение президента России Владимира Путина о временном управлении на Украине, сообщает Reuters.

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Как заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

По словам российского лидера, временное управление на Украине под эгидой ООН и ряда стран позволило бы провести демократические выборы. Это также может привести к власти дееспособное правительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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