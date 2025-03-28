СМИ: В США ответили на предложение Путина ввести на Украине внешнее управление
28 марта 202506:32
Американские власти отреагировали на предложение президента России Владимира Путина о временном управлении на Украине, сообщает Reuters.
Как заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, власть на Украине определяется ее конституцией и народом.
По словам российского лидера, временное управление на Украине под эгидой ООН и ряда стран позволило бы провести демократические выборы. Это также может привести к власти дееспособное правительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru