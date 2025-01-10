Появились кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе

Издания Washington Post и New York Times опубликовали спутниковые снимки, на которых видны разрушительные последствия природных пожаров в Лос-Анджелесе.

Певец Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за пожаров в США

На территории Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст эвакуированы почти 70 тысяч человек. Большую часть пожара не удалось сдержать. В округе Лос-Анджелес действует приказ об обязательной эвакуации для десятков тысяч местных жителей.

Своих домов уже лишились Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс и другие знаменитости, в числе эвакуировавшихся оказалось и российский актер Алексей Воробьёв, проживающий в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / ALLISON DINNER / EPA
ТЕГИ:СШАЛесные Пожары

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