Появились кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе

На территории Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст эвакуированы почти 70 тысяч человек. Большую часть пожара не удалось сдержать. В округе Лос-Анджелес действует приказ об обязательной эвакуации для десятков тысяч местных жителей.

Своих домов уже лишились Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс и другие знаменитости, в числе эвакуировавшихся оказалось и российский актер Алексей Воробьёв, проживающий в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

