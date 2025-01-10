Появились кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе
Издания Washington Post и New York Times опубликовали спутниковые снимки, на которых видны разрушительные последствия природных пожаров в Лос-Анджелесе.
На территории Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст эвакуированы почти 70 тысяч человек. Большую часть пожара не удалось сдержать. В округе Лос-Анджелес действует приказ об обязательной эвакуации для десятков тысяч местных жителей.
Своих домов уже лишились Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс и другие знаменитости, в числе эвакуировавшихся оказалось и российский актер Алексей Воробьёв, проживающий в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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