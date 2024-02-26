Танк Abrams уничтожил боец с позывным Рассвет

Также отмечается, что Abrams был выведен из строя силами подразделения ударных дронов бригады, которым командовал офицер с позывным Коловрат.

Напомним, об уничтожении Abrams заявил советник главы ДНР Ян Гагин 26 февраля. «Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — заявил он.

