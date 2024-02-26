Танк Abrams уничтожил боец с позывным Рассвет
Танк Abrams производства США уничтожил близ Авдеевки военнослужащий с позывным Рассвет. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале подразделения.
Также отмечается, что Abrams был выведен из строя силами подразделения ударных дронов бригады, которым командовал офицер с позывным Коловрат.
Напомним, об уничтожении Abrams заявил советник главы ДНР Ян Гагин 26 февраля. «Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — заявил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru