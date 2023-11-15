Зеленский: танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams не сыграли большой роли на поле боя, признал президент страны Владимир Зеленский.
Причиной неудачи Зеленский назвал небольшое количество Abrams в составе украинских бронетанковых сил.
Киев будет работать с западными партнерам относительно новых поставок, сказал президент ходе встречи с представителями африканских СМИ. Запись опубликована на странице Зеленского в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Танки Abrams начали прибывать на Украину 25 сентября. Всего США передали Киеву 31 машину с боеприпасами и запчастями, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru