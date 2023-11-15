Зеленский: танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams не сыграли большой роли на поле боя, признал президент страны Владимир Зеленский.

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Причиной неудачи Зеленский назвал небольшое количество Abrams в составе украинских бронетанковых сил.

Киев будет работать с западными партнерам относительно новых поставок, сказал президент ходе встречи с представителями африканских СМИ. Запись опубликована на странице Зеленского в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Танки Abrams начали прибывать на Украину 25 сентября. Всего США передали Киеву 31 машину с боеприпасами и запчастями, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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