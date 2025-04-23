СМИ: США подготовили план из семи пунктов без гарантий безопасности Украине

По данным издания, он не предусматривает гарантий безопасности для Киева и предполагает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями. Прежде всего, документом предусматривается немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Москвой и Киевом

Предложение предполагает официальное признание США суверенитета России над Крымом и подразумевает фактическое признание других освобожденных РФ территорий.

Инициатива Вашингтона также предусматривает беспрепятственный доступ Украины к устью Днепра, а также вывод российских войск из части Херсонской области. Спецпосланник президента США Кит Келлог рассчитывает получить согласие украинских властей на этот план 23 апреля.

Ранее стало известно, что Киев может отказаться от 20% территорий в рамках урегулирования конфликта, если это будет признанием «де-факто», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

