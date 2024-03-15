СМИ: Нетаньяху одобрил план военной операции в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план проведения военной операции в городе Рафах в секторе Газа, несмотря на международное давление, сообщает Reuters со ссылкой на офис премьера.

Утверждается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в текущий момент готовится к эвакуации гражданских из населенного пункта.

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Военная операция Армии обороны еврейского государства против ХАМАС будет распространена и на палестинский город Рафах на границе с Египтом, заявил 7 марта израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая перед выпускниками офицерских курсов.

Он также отметил, что его страна намерена дать отпор всем врагам и на ливано-израильской границе, где продолжается эскалация с участием вооруженных формирований проиранской шиитской организации «Хезболлах», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

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