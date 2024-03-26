Госдеп пригрозил Израилю изоляцией в случае операции в Рафахе

«Мы считаем, что проведение такого рода операции нанесет ущерб национальной безопасности Израиля и приведет к еще большей изоляции Израиля в мире», - цитирует представителя внешнеполитического ведомства США ТАСС.

По его мнению, операция в Рафахе серьезно ухудшит отношения Израиля с союзниками. При этом Миллер признал, что США не могут влиять на решения Тель-Авива.

Ранее сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон назвал позицию США на Совбезе ООН по сектору Газа провалом президента Джо Байдена, пишет «Свободная пресса».

В начале марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля против палестинского движения ХАМАС будет распространена на Рафах, передает «Радиоточка НСН».

