Госдеп пригрозил Израилю изоляцией в случае операции в Рафахе
Проведение полномасштабной военной операции в городе Рафахе на юге сектора Газа приведет к изоляции Израиля, заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы считаем, что проведение такого рода операции нанесет ущерб национальной безопасности Израиля и приведет к еще большей изоляции Израиля в мире», - цитирует представителя внешнеполитического ведомства США ТАСС.
По его мнению, операция в Рафахе серьезно ухудшит отношения Израиля с союзниками. При этом Миллер признал, что США не могут влиять на решения Тель-Авива.
Ранее сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон назвал позицию США на Совбезе ООН по сектору Газа провалом президента Джо Байдена, пишет «Свободная пресса».
В начале марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля против палестинского движения ХАМАС будет распространена на Рафах, передает «Радиоточка НСН».
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