СМИ: США готовят основы для переговоров Украины и России

Отношения Вашингтона и Киева обострились из-за различных заявлений американских чиновников о возможности давления на Украину для организации мирных переговоров с Москвой, сообщает Politico со ссылкой на источники.

На Украине заявили, что формула мирных переговоров с Россией остается прежней

По словам одного из них, Госдепартамент закладывает основу для возможного диалога. В настоящее время нет конкретных документов, площадок для планирования или стратегий для ведения переговоров между сторонами.

Вашингтон заверяет украинские власти, что вероятная пауза в боевых действиях зимой не означается необходимости проведения переговоров в ближайшее время, обещая вместе с этим не снижать поддержку.

Военные Украины не будут подчиняться любым договоренностям Киева с Москвой, заявил ранее главком ВСУ Валерий Залужный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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