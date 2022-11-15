СМИ: США готовят основы для переговоров Украины и России

По словам одного из них, Госдепартамент закладывает основу для возможного диалога. В настоящее время нет конкретных документов, площадок для планирования или стратегий для ведения переговоров между сторонами.

Вашингтон заверяет украинские власти, что вероятная пауза в боевых действиях зимой не означается необходимости проведения переговоров в ближайшее время, обещая вместе с этим не снижать поддержку.

Военные Украины не будут подчиняться любым договоренностям Киева с Москвой, заявил ранее главком ВСУ Валерий Залужный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

