Армия Израиля заявила о начале военной операции в Хан-Юнисе на юге Газы

Отмечается, что израильская сторона получила данные, якобы подтверждающие «присутствие террористов и инфраструктуры террора» в этом районе.

«98-я дивизия ЦАХАЛ начала оперативную деятельность в районе Хан-Юниса... Войска ведут боевые действия как на поверхности, так и под землей для ликвидации террористов в этом районе, одновременно размещая и демонтируя вооружение и инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Израильские ВВС ударили по более чем 30 объектам палестинского движения ХАМАС, в том числе складам оружия и местам сбора представителей организации.

Ранее ЦАХАЛ заявила об уничтожении около 70 бойцов ХАМАС и атакам по инфраструктуре движения в Хан-Юнисе, напоминает RT.

