Армия Израиля заявила о начале военной операции в Хан-Юнисе на юге Газы
Израиль начал операцию в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии страны (ЦАХАЛ).
Отмечается, что израильская сторона получила данные, якобы подтверждающие «присутствие террористов и инфраструктуры террора» в этом районе.
«98-я дивизия ЦАХАЛ начала оперативную деятельность в районе Хан-Юниса... Войска ведут боевые действия как на поверхности, так и под землей для ликвидации террористов в этом районе, одновременно размещая и демонтируя вооружение и инфраструктуру», — говорится в сообщении.
Израильские ВВС ударили по более чем 30 объектам палестинского движения ХАМАС, в том числе складам оружия и местам сбора представителей организации.
Ранее ЦАХАЛ заявила об уничтожении около 70 бойцов ХАМАС и атакам по инфраструктуре движения в Хан-Юнисе, напоминает RT.
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