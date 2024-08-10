Армия Израиля заявила о ликвидации 19 радикалов при ударе по школе в Газе

При ударе по школе в Газе было уничтожено не менее 19 участников вооруженных формирований радикальных палестинских организаций ХАМАС, сообщает пресс-служба армии Израиля.

Минздрав Газы: При израильском ударе на юге сектора Газа погибли 20 человек

Как подчеркнули в ведомстве, целью точечного авиаудара был оперативный центр управления ХАМАС, размещенный внутри мечети школьного комплекса.

На данный момент личности ликвидированных радикалов установлены израильской стороной.

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли около ста человек. Удар по объекту произошел во время утренней молитвы находящихся там перемещенных жителей анклава, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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