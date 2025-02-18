СМИ: Премьер Италии Мелони недовольна консультациями по Украине

По данным издания, премьер-министр выразила недовольство форматом мероприятия. Мелони считает, что конфликт вокруг Украины необходимо обсуждать вместе с главами всех стран, которые входят в Европейский союз, включая и тех, которые ближе всего находятся к России.

Она указала, что является противником инициатив президента США Дональда Трампа по Украине.

Ранее стало известно, что неформальный саммит по ситуации вокруг Украины, который состоялся в Париже с участием ряда европейских политиков, закончился без итоговых заявлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

