СМИ: Премьер Италии Мелони недовольна консультациями по Украине
Глава правительства Италии Джорджа Мелони осталась недовольна прошедшими в Париже консультациями по Украине, сообщает Sole 24 Ore.
По данным издания, премьер-министр выразила недовольство форматом мероприятия. Мелони считает, что конфликт вокруг Украины необходимо обсуждать вместе с главами всех стран, которые входят в Европейский союз, включая и тех, которые ближе всего находятся к России.
Она указала, что является противником инициатив президента США Дональда Трампа по Украине.
Ранее стало известно, что неформальный саммит по ситуации вокруг Украины, который состоялся в Париже с участием ряда европейских политиков, закончился без итоговых заявлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru