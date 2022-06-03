СМИ: новые санкции ЕС не позволят заблокировать поставки российской нефти
Запрет на перестрахование танкеров с нефтью из России не позволит Евросоюзу заблокировать экспорт этого сырья, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отмечается, что РФ сможет продолжать продавать нефть по трубопроводам, так как ограничительные меры предполагают только прекращение поставок в Европу по морю. Что касается запрета перестраховывать танкеры, то Москва может самостоятельно обеспечивать страховку судов, либо воспользоваться услугами других стран, которые отказались вводить санкции.
Ранее СМИ сообщали, что послы ЕС утвердили частичное эмбарго на российскую нефть.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны Евросоюза сами в первую очередь пострадают от объявленного ими эмбарго на российскую нефть.
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