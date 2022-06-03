СМИ: Байден отправится в Эр-Рияд ради снижения цен на нефть

Глава Соединенных Штатов Джо Байден решил посетить Эр-Рияд, сообщает New York Times.

В Кремле заявили, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Ожидается, что визит состоится в июне. Поездка призвана восстановить отношения с Саудовской Аравией и добиться снижения мировых цен на нефть.

Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если существенно снизится добыча сырья в России. Напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда сохранятся, однако последние визиты высокопоставленных делегаций США «помогли улучшить отношения».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:Цена На НефтьДжо БайденСШАСаудовская Аравия
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