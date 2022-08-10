Пелоси: США не позволят Китаю «изолировать Тайвань»

США не позволят Китаю «изолировать Тайвань». Такое заявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.

По словам политика, власти Китая не дают Тайваню участвовать во Всемирной организации здравоохранения и различных мероприятиях. Пелоси отметила, что они могут запретить выезжать на мероприятия официальным лицам Тайваня, но не могут запретить приезжать в страну.

Ранее Китай призвал США уважать интересы Пекина и отказаться от иллюзии контроля над КНР с помощью Тайваня. С таким обращением выступил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.



