СМИ: Власти Египта начали возводить стену рядом с Рафахом

По данным издания, на спутниковых фотографиях видно, что бульдозеры расчищают большой участок земли в буферной зоне южнее пограничного перехода «Рафах». Работы начались примерно 5 февраля.

Как сообщили изданию подрядчик и инженер, армия Египта поручила им возвести пятиметровую бетонную стену для того, чтобы перекрыть участок земли площадью 5 кв. км. Предназначено ли сооружение для содержания пересекающих границу жителей Газы, неизвестно.

Представитель египетского правительства отказался обсуждать строительство сооружения. При этом он напомнил о заявлениях властей о необходимости укрепления границы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия страны получила указание готовиться к началу боев в Рафахе на границе с Египтом, напоминает Ura.ru.

