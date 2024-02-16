СМИ: Власти Египта начали возводить стену рядом с Рафахом
Власти Египта начали строительство стены на южной границе сектора Газа рядом с городом Рафах, в котором армия Израиля планирует провести военную операцию. Об этом пишет New York Times.
По данным издания, на спутниковых фотографиях видно, что бульдозеры расчищают большой участок земли в буферной зоне южнее пограничного перехода «Рафах». Работы начались примерно 5 февраля.
Как сообщили изданию подрядчик и инженер, армия Египта поручила им возвести пятиметровую бетонную стену для того, чтобы перекрыть участок земли площадью 5 кв. км. Предназначено ли сооружение для содержания пересекающих границу жителей Газы, неизвестно.
Представитель египетского правительства отказался обсуждать строительство сооружения. При этом он напомнил о заявлениях властей о необходимости укрепления границы.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия страны получила указание готовиться к началу боев в Рафахе на границе с Египтом, напоминает Ura.ru.
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