СМИ: ХАМАС заявило, что освободит вторую партию заложников 25 января

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что вторая партия израильских заложников будет освобождена 25 января, сообщает Reuters.

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Это произойдет с ранее намеченными планами.

Ранее стало известно, что освобожденные в Газе заложницы получили от своих захватчиков сувениры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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