СМИ: ХАМАС заявило, что освободит вторую партию заложников 25 января
21 января 202501:01
Палестинское движение ХАМАС сообщило, что вторая партия израильских заложников будет освобождена 25 января, сообщает Reuters.
Это произойдет с ранее намеченными планами.
Ранее стало известно, что освобожденные в Газе заложницы получили от своих захватчиков сувениры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru