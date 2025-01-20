ХАМАС подтвердило освобождение Израилем первой группы заключённых палестинцев

Движение ХАМАС подтвердило освобождение Израилем первой группы палестинских из тюрем в рамках соглашения о перемирии и обмене заключенных и заложников. Информация появилась в соцсетях группировки.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу утром 19 января. В тот же день ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста трех израильтянок. Боевики взяли их в заложницы при нападении на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года.

Представитель ХАМАС Хади: Сделка по Газе состоялась благодаря давлению Трампа

Уже 20 января Израиль объявил об освобождении первых 90 палестинских заключенных в рамках соглашения. Второй этап сделки предстоит еще согласовать. Консультации по нему стартуют 3 февраля с участием США, Египта и Катара, заявили в МИД последнего.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МИЛ РФ, в плену у ХАМАС удерживаются более 100 человек, в том числе, двое граждан России - Александр Труфанов и Максим Харкин.

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Фото: telegram.org
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