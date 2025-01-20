ХАМАС подтвердило освобождение Израилем первой группы заключённых палестинцев

Движение ХАМАС подтвердило освобождение Израилем первой группы палестинских из тюрем в рамках соглашения о перемирии и обмене заключенных и заложников. Информация появилась в соцсетях группировки.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу утром 19 января. В тот же день ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста трех израильтянок. Боевики взяли их в заложницы при нападении на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года.