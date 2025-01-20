ХАМАС подтвердило освобождение Израилем первой группы заключённых палестинцев
Движение ХАМАС подтвердило освобождение Израилем первой группы палестинских из тюрем в рамках соглашения о перемирии и обмене заключенных и заложников. Информация появилась в соцсетях группировки.
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу утром 19 января. В тот же день ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста трех израильтянок. Боевики взяли их в заложницы при нападении на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года.
Уже 20 января Израиль объявил об освобождении первых 90 палестинских заключенных в рамках соглашения. Второй этап сделки предстоит еще согласовать. Консультации по нему стартуют 3 февраля с участием США, Египта и Катара, заявили в МИД последнего.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МИЛ РФ, в плену у ХАМАС удерживаются более 100 человек, в том числе, двое граждан России - Александр Труфанов и Максим Харкин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Судно из Ирана село на мель в Волго-Каспийском канале по пути в Астрахань
- Фигуранты дела об убийстве генерала Кириллова попали в список террористов
- Павлюченкова сыграет с первой ракеткой в четвертьфинале Australian Open
- Рами Малек заявил, что его едва не посадили за ограбление
- Совет Госдумы подготовит новую редакцию законопроекта о полном запрете вейпов
- Морской пассажирский транспорт вновь начал ходить в Севастополе
- СМИ: Челябинский завод по ошибке начислил рабочим зарплаты в миллионы рублей
- СМИ: Владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили регламент
- ХАМАС подтвердило освобождение Израилем первой группы заключённых палестинцев
- Путин: Целью урегулирования ситуации на Украине должен быть долгосрочный мир
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru