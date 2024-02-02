СМИ: ХАМАС и Израиль еще не заключили сделку по освобождению заложников

Палестинское движение ХАМАС получило от Израиля предложение о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, однако реакции еще не последовало, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Reuters.

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По словам катарского чиновника, никакой сделки еще нет. При этом отмечается, что предложение было положительно воспринято ХАМАС.

Израиль и ХАМАС могут заключить перемирие сроком на шесть недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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