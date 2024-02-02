СМИ: ХАМАС и Израиль еще не заключили сделку по освобождению заложников
2 февраля 202400:02
Палестинское движение ХАМАС получило от Израиля предложение о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, однако реакции еще не последовало, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Reuters.
По словам катарского чиновника, никакой сделки еще нет. При этом отмечается, что предложение было положительно воспринято ХАМАС.
Израиль и ХАМАС могут заключить перемирие сроком на шесть недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: ХАМАС и Израиль еще не заключили сделку по освобождению заложников
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru