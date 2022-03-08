В ООН заявили о двух миллионах покинувших Украину беженцев

Котяков: выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с невысокими доходами составят от 6 до 12 тысяч рублей

СМИ: здоровье лидера ЛДПР Жириновского ухудшилось

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Shell объявила об отказе от поставок российской нефти и газа

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