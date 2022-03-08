В ООН заявили о двух миллионах покинувших Украину беженцев
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своём Twitter заявил, что с начала спецоперации России Украину покинули два миллиона человек.
В Управлении ООН по делам беженцев отметили, что сложившаяся ситуация может превратиться в крупнейший кризис беженцев в Европе в текущем столетии.
По словам Гранди, многие из украинских беженцев направляются в Россию, большинство же отправляются в Польшу, Венгрию, Молдавию, Словакию и другие страны ЕС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ожидает до 5 млн беженцев в результате ситуации на Украине, сообщает RT.
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