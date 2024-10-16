СМИ: Франция сократит помощь Украине из-за дефицита бюджета

Французские власти не смогут выполнить свое обещание о предоставлении Киеву помощи в размере 3 миллиардов евро в 2024 году, сообщает Politico.

Госсекретарь Франции не исключил отправку войск на Украину

Это связано с дефицитом бюджета, указал глава Минобороны Себастьян Лекорню. «В действительности мы сможем выделить два миллиарда, но никак не три», — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000 с новыми вооружениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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