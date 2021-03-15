Бывшую и.о. президента Боливии арестовали на четыре месяца
Суд арестовал ранее занимавшую должность и.о. президента Боливии Жанин Аньес по ходатайству прокуратуры. Об этом пишет «Газета.ру». Политик получила четыре месяца административного ареста.
В своем Twitter Аньес заявила, что ее на четыре месяца отправляют под стражу в ожидании суда за «переворот», который она не совершала.
Аньес была задержана 13 марта по обвинениям в подстрекательстве к мятежу, заговоре и госизмене. Свою вину она отрицает. Генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал судебное разбирательство в отношении бывшей и.о. президента и призвал «сохранять гарантии надлежащих правовых процедур и полную прозрачность».
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