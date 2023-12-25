СМИ: более 20 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев

Израильская армия нанесла удары по лагерю беженцев в секторе Газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на телеканал Al-Aqsa.

Израиль сообщил, что уничтожил тоннели с офисами военного руководства ХАМАС

В лагере «Аль-Магази» в центральной части сектора Газа погибли как минимум 20 человек, десятки ранены.

Израиль о нанесении ударов публично не сообщал.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильХамасСектор Газа

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