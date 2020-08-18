Штаты обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом
Комитет сената США по разведке заявил, что бизнесмен Олег Дерипаска продвигал интересы России в странах, где у него были экономические интересы. Речь идет в том числе об Украине.
Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете по итогам проведенного законодателями расследования, передает РИА Новости. В докладе утверждается, что, сотрудничая с экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в 2004-2009 годах, Дерипаска якобы проводил многомилионную кампанию в целом ряде стран с его помощью. Сотрудничество их началось с работы на Украине.
Специальный комитет сената США по разведке также заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы распорядился взломать сети Демократической партии в 2016 году, нанеся таким образом ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу. Результатом должна была стать помощь избирательному штабу другого кандидата в президенты Дональду Трампу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
932 тыс.+4 748 / сут.
Умерли
15 872+132 / сут.
Выздоровели
743 тыс.+6 527 / сут.
- Штаты обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом
- Глава ВОЗ призвал отказаться от национализма при распределении вакцины от коронавируса
- Россию и ЕС призвали стать посредниками в переговорах между оппозицией и властями Белоруссии
- Сенаторы США обвинили Владимира Путина во взломе сервера демократов
- «Сочи» обыграл «Рубин» в матче Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru