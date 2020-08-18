Штаты обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом

Комитет сената США по разведке заявил, что бизнесмен Олег Дерипаска продвигал интересы России в странах, где у него были экономические интересы. Речь идет в том числе об Украине.

Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете по итогам проведенного законодателями расследования, передает РИА Новости. В докладе утверждается, что, сотрудничая с экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в 2004-2009 годах, Дерипаска якобы проводил многомилионную кампанию в целом ряде стран с его помощью. Сотрудничество их началось с работы на Украине.

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Специальный комитет сената США по разведке также заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы распорядился взломать сети Демократической партии в 2016 году, нанеся таким образом ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу. Результатом должна была стать помощь избирательному штабу другого кандидата в президенты Дональду Трампу.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Олег Дерипаска
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