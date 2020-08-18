Штаты обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом

Комитет сената США по разведке заявил, что бизнесмен Олег Дерипаска продвигал интересы России в странах, где у него были экономические интересы. Речь идет в том числе об Украине.

Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете по итогам проведенного законодателями расследования, передает РИА Новости. В докладе утверждается, что, сотрудничая с экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в 2004-2009 годах, Дерипаска якобы проводил многомилионную кампанию в целом ряде стран с его помощью. Сотрудничество их началось с работы на Украине.