Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
9 июня 202223:21
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.
По словам украинского Зеленского, главы стран обсудили дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности Киеву.
Также на встрече поднимался вопрос об интеграции Украины в ЕС.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия 17 июня намерена рекомендовать дать Украине статус кандидата на членство в ЕС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru