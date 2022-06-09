Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

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По словам украинского Зеленского, главы стран обсудили дальнейшую поддержку Украины и гарантии безопасности Киеву.

Также на встрече поднимался вопрос об интеграции Украины в ЕС.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 17 июня намерена рекомендовать дать Украине статус кандидата на членство в ЕС.


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Фото: www.president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
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