Шольц: Германии необходимо действовать быстро, чтобы справиться с исторической инфляцией
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия должна действовать быстро, чтобы справиться с «историческим» ростом стоимости жизни, сравнив ситуацию с инфляционным кризисом 1960-х и 70-х годов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Шольц подчеркнул, что новая политика по борьбе с инфляцией будет разработана в ближайшие недели.
Правительство Германии проявляет обеспокоенность в связи с резким скачком цен, который может усилиться из-за резкого роста цен на газ после того, как Россия сократила поставки.
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