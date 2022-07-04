Шольц: Германии необходимо действовать быстро, чтобы справиться с исторической инфляцией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия должна действовать быстро, чтобы справиться с «историческим» ростом стоимости жизни, сравнив ситуацию с инфляционным кризисом 1960-х и 70-х годов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Шольц посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Киеву

Шольц подчеркнул, что новая политика по борьбе с инфляцией будет разработана в ближайшие недели.

Правительство Германии проявляет обеспокоенность в связи с резким скачком цен, который может усилиться из-за резкого роста цен на газ после того, как Россия сократила поставки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИнфляцияФРГГермания
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