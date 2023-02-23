Шольц предостерег Киев от использования поставленного оружия для нападения на Россию

Возможное использование предоставленного Украине западного оружия против целей на территории России неразумно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Шольц: поставки Киеву оружия приведут к завершению конфликта

«Было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию», - цитирует германского канцлера RT.

Он заявил о допустимости действий Берлина по поставкам вооружений Украине.

При этом глава правительства ФРГ добавил, что Германия и другие страны Запада договорились, что Киев не должен использовать полученные вооружения против российских целей.

На конференции по безопасности в Мюнхере Шольц призвал готовиться к длительному противостоянию на Украине, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияУкраинаШольц
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