Шольц предостерег Киев от использования поставленного оружия для нападения на Россию
Возможное использование предоставленного Украине западного оружия против целей на территории России неразумно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
«Было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию», - цитирует германского канцлера RT.
Он заявил о допустимости действий Берлина по поставкам вооружений Украине.
При этом глава правительства ФРГ добавил, что Германия и другие страны Запада договорились, что Киев не должен использовать полученные вооружения против российских целей.
На конференции по безопасности в Мюнхере Шольц призвал готовиться к длительному противостоянию на Украине, сообщает НСН.
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