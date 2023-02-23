Шольц предостерег Киев от использования поставленного оружия для нападения на Россию

«Было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию», - цитирует германского канцлера RT.

Он заявил о допустимости действий Берлина по поставкам вооружений Украине.

При этом глава правительства ФРГ добавил, что Германия и другие страны Запада договорились, что Киев не должен использовать полученные вооружения против российских целей.

На конференции по безопасности в Мюнхере Шольц призвал готовиться к длительному противостоянию на Украине, сообщает НСН.

