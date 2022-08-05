Северная Македония тайно передаст Киеву Су-25

Эти штурмовики были куплены у Киева в 2001 году. Самолеты не летали с 2004 года. Власти Северной Македонии планировали их продать. Су-25 передадут Украине для использования на фронте.

Ранее Северная Македония начала передачу Украине танков Т-72. Батальон, на вооружении которого стояли данные бронемашины, в дальнейшем будет расформирован.

