Село в Белгородской области осталось без света и газа из-за обстрела ВСУ

Отмечается, что были обесточены несколько населенных пунктов Белгородской области, при этом в селе Поповка также была повреждена линия газоснабжения.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в селе Гуево Суджанского района в результате обстрела ВСУ пострадали четыре домовладения, жертв нет.

