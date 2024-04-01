Село в Белгородской области осталось без света и газа из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны ВСУ получили повреждения линии электро- и газоснабжения в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Отмечается, что были обесточены несколько населенных пунктов Белгородской области, при этом в селе Поповка также была повреждена линия газоснабжения.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в селе Гуево Суджанского района в результате обстрела ВСУ пострадали четыре домовладения, жертв нет.

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ФОТО: Telegram-канал Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияГазЭлектричествоВСУОбстрел

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