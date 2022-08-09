Российское посольство призвало Запад повлиять на Украину для безопасности ЗАЭС

Посольство России в Британии призывает «западных спонсоров Киева» повлиять на Украину для обеспечения безопасной работы Запорожской атомной электростанции, сказано на сайте дипмиссии.

В МИД РФ прокомментировали обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины

Дипломаты отмечают, что необходимо обеспечить физическую безопасность и бесперебойную работу станции, при этом атаки войск Украины против АЭС должны расцениваться как акты ядерного терроризма, которые подвергают опасности жизни украинцев и европейцев.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договаривается с Международным агентством по атомной энергетики (МАГАТЭ) для организации визита инспекторов на территорию Запорожской атомной электростанции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСУкраина
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