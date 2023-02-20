СМИ: Недостижимые цели не позволят Украине победить Россию
Украина не добьется победы в конфликте с Россией, потому что поставила перед собой невыполнимые цели по возвращению своих бывших территорий, а также из-за потерь ВСУ. Такое мнение выразил обозреватель Кристоф Шильц в статье для издания Die Welt.
Он отметил, что из-за возрастающей эскалации и возможной потери новых территорий Украиной страны Запада будут подталкивать ее к заключению мирного договора.
Ранее представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Москве и Киеву следует прекратить боевые действия. По его словам, России и Украине нужно как можно скорее сесть за стол переговоров, а Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Украина заблокировала переговоры с Россией, на которых сама и настаивала, сообщает НСН.
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