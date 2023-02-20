СМИ: Недостижимые цели не позволят Украине победить Россию

Он отметил, что из-за возрастающей эскалации и возможной потери новых территорий Украиной страны Запада будут подталкивать ее к заключению мирного договора.

Ранее представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Москве и Киеву следует прекратить боевые действия. По его словам, России и Украине нужно как можно скорее сесть за стол переговоров, а Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Украина заблокировала переговоры с Россией, на которых сама и настаивала, сообщает НСН.

