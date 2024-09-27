Росгвардия и ФСБ обнаружили оружейный схрон в ЛНР

Отмечается, что схрон находился в заброшенном месте вдалеке от населенного пункта, однако к нему имелся хороший автомобильный проезд.

Один из схронов с боеприпасами к стрелковому оружию, гранатами и выстрелом РПГ располагался в подвале заброшенного здания. Также в хозяйственной постройке был найден более крупный тайник с двумя килограммами тротила в шашках, семью выстрелами к гранатомету РПГ-7, 33 гранатами ВОГ-25, 45 различными гранатами и десятью тысячами патронов, а также иным оружием.

Обнаруженное вооружение и непригодные для применения боеприпасы были уничтожены на месте.

Ранее схрон с оружием и секретной документацией украинского министерства обороны обнаружили в Мариуполе.

