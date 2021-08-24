Спецслужбы США опубликуют отчет о происхождении коронавируса

По ее словам, рассекреченная версия будет представлена общественности через несколько дней. Псаки отметила, что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта рассекреченная версия.

Ранее сообщалось, что американская разведка после более чем двух месяцев расследования причин появления коронавируса все еще не может определиться с единой позицией по вопросу о том, был ли COVID-19 разработан в лаборатории или сформировался естественным путем.

Напомним, американские разведывательные службы анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии. Это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

