Спецслужбы США опубликуют отчет о происхождении коронавируса

Отчет спецслужб США по итогам проведенного ими расследования причин появления COVID-19 будет готов и передан президенту Джо Байдену 24 августа, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

CNN: разведка США анализируют генетические данные с помощью суперкомпьютеров

По ее словам, рассекреченная версия будет представлена общественности через несколько дней. Псаки отметила, что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта рассекреченная версия.

Ранее сообщалось, что американская разведка после более чем двух месяцев расследования причин появления коронавируса все еще не может определиться с единой позицией по вопросу о том, был ли COVID-19 разработан в лаборатории или сформировался естественным путем.

Напомним, американские разведывательные службы анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии. Это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусСпецслужбы
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