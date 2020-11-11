Разведка Чехии не исключила угрозу Третьей мировой войны
Чешская военная разведка сообщила о возможности начала Третьей мировой войны. Там считают, что сейчас возможный глобальный конфликт находится в стадии подготовки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на газету Lidové noviny.
Среди причин мирового конфликта называется рост напряженности между тремя сверхдержавами — США, Россией и Китаем, а также использование технологий.
Согласно отчету чешской разведки, появляются технические средства, применяя которые может вестись конфликт, а также люди, готовые вступить в глобальный конфликт, передают argumenti.ru.
Указывается, что спровоцировать начало Третьей мировой может кибератака или нападение с использованием дронов, а также конфликт Москвы, Пекина и Вашингтона, сообщает телеканал «360».
Разведка также отмечает отсутствие диалога на мировой арене, кроме того, ставятся под сомнение соглашения о разоружении.
Ранее глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил об угрозе возникновения Третьей мировой войны из-за экономического ущерба от пандемии коронавируса.
Президент России Владимир Путин в марте в интервью ТАСС заявлял, что Россия создает мощную армию не для того, чтобы использовать ее против кого-либо, но для того, чтобы никто не хотел воевать с РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Разведка Чехии не исключила угрозу Третьей мировой войны
- Депутаты КПРФ выступили за отставку Силуанова
- Россиянку Осипову выпустили из тюрьмы США под залог
- Врачи и учителя станут зарабатывать больше
- «Обнуление» и «самоизоляция» признаны словами 2020 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru