Разведка Чехии не исключила угрозу Третьей мировой войны

Чешская военная разведка сообщила о возможности начала Третьей мировой войны. Там считают, что сейчас возможный глобальный конфликт находится в стадии подготовки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на газету Lidové noviny.

Среди причин мирового конфликта называется рост напряженности между тремя сверхдержавами — США, Россией и Китаем, а также использование технологий.

Согласно отчету чешской разведки, появляются технические средства, применяя которые может вестись конфликт, а также люди, готовые вступить в глобальный конфликт, передают argumenti.ru.