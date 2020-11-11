Разведка Чехии не исключила угрозу Третьей мировой войны

Чешская военная разведка сообщила о возможности начала Третьей мировой войны. Там считают, что сейчас возможный глобальный конфликт находится в стадии подготовки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на газету Lidové noviny.

Среди причин мирового конфликта называется рост напряженности между тремя сверхдержавами — США, Россией и Китаем, а также использование технологий.

Согласно отчету чешской разведки, появляются технические средства, применяя которые может вестись конфликт, а также люди, готовые вступить в глобальный конфликт, передают argumenti.ru.

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Указывается, что спровоцировать начало Третьей мировой может кибератака или нападение с использованием дронов, а также конфликт Москвы, Пекина и Вашингтона, сообщает телеканал «360».

Разведка также отмечает отсутствие диалога на мировой арене, кроме того, ставятся под сомнение соглашения о разоружении.

Ранее глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил об угрозе возникновения Третьей мировой войны из-за экономического ущерба от пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин в марте в интервью ТАСС заявлял, что Россия создает мощную армию не для того, чтобы использовать ее против кого-либо, но для того, чтобы никто не хотел воевать с РФ.

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