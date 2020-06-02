Климкин предсказал Третью мировую войну

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин предсказал наступление Третьей мировой войны в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Обсуждая проблему урегулирования конфликта в Донбассе, он заявил, что приближается гибридная мировая война. Пока, по его словам, Третья мировая война еще не началась. Бывший министр сравнил нынешнее состояние с 1913-ым годом перед началом Первой мировой войны.

«Мы на пороге безумных перемен», — заявил Климкин.

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Политик также сообщил, что Кремль якобы планирует взять под контроль южные области Украины, чтобы создать там полноценное государство Новороссия, сообщают «Дни.ру». По словам Климкина, обладание южной Украиной даст Кремлю контроль над Черным морем и усложнит возвращение Крыма. Он также назвал украинский юг «цель. номер один для Путина».

Ранее руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН назвал фантазией предложение украинского вице-премьера о переговорах по Донбассу без РФ.

«Учитывая, насколько Россия является важным военным, экономическим, политическим фактором присутствия в Донбассе, обсуждать этот вопрос без ее участия является контрпродуктивно», - сказал политолог.


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ТЕГИ:ВойнаУкраинаПавел Климкин
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