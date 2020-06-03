Путин отказался от предложения Джонсона принять участие в саммите, посвященному вакцине от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в онлайн саммите, посвященном созданию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее на виртуальный саммит Global Vaccine Summit 2020 российского лидера пригласил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Мероприятие пройдет 4 июня.

Хомяки, обезьяны и люди: Минобороны испытывает вакцину от COVID-19

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, участие в этом саммите на высшем уровне не предусмотрено. Он также выразил мнение, что в данном случае обращаться нужно в Минздрав, передает РБК.

Сегодня в ходе пресс-конференции НСН депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сравнил коронавирус с ВИЧ.





Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВакцинаБорис ДжонсонВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры