Прошедшим полный курс вакцинации украинцам будут выплачивать по $38

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал выплатить всем гражданам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, по 1 тыс. гривен (около $38), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства.

Мясников заявил о необходимости обязательной вакцинации для части россиян

По его словам, на эти деньги можно будет «купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по Украине».

Также Зеленский заявил о поддержке тех сфер экономики, которые пострадали от карантина больше, чем другие. Речь идет о креативном, спортивном и транспортном секторе. По словам президента, программа стартует 19 декабря. В ней смогут участвовать украинцы, которые уже прошли вакцинацию, а также те, кто только собирается сделать прививки от коронавируса.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что перенесшим коронавирус россиянам для получения QR-кода потребуется подтвержденный диагноз и положительный ПЦР-тест.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВакцинация
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