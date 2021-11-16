Прошедшим полный курс вакцинации украинцам будут выплачивать по $38

По его словам, на эти деньги можно будет «купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по Украине».

Также Зеленский заявил о поддержке тех сфер экономики, которые пострадали от карантина больше, чем другие. Речь идет о креативном, спортивном и транспортном секторе. По словам президента, программа стартует 19 декабря. В ней смогут участвовать украинцы, которые уже прошли вакцинацию, а также те, кто только собирается сделать прививки от коронавируса.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что перенесшим коронавирус россиянам для получения QR-кода потребуется подтвержденный диагноз и положительный ПЦР-тест.

