Пригожин признался, что доверяет Пескову

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что никакого конфликта между ЧВК "Вагнер" и Минобороны России нет.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признался "Радиоточке НСН", что доверяет пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, после того, как тот заявил, что никакого конфликта между бойцами частной военной кампании и Минобороны России нет.

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«Я не вижу повода не доверять Пескову», — сказал Пригожин.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появились многочисленные сообщения о том, что между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» якобы существует конфликт. Однако, на уточняющий вопрос НСН об истоках этого конфликта Пригожин отвечать отказался, заявив, что «в ваших вопросах много провокационных смыслов».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФЧВК "Вагнер"
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