Пригожин признался, что доверяет Пескову

«Я не вижу повода не доверять Пескову», — сказал Пригожин.



Ранее в СМИ и телеграм-каналах появились многочисленные сообщения о том, что между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» якобы существует конфликт. Однако, на уточняющий вопрос НСН об истоках этого конфликта Пригожин отвечать отказался, заявив, что «в ваших вопросах много провокационных смыслов».

